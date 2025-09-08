Como conciliar carreira, família e felicidade? Tema ganha destaque no Missão Mulher 2025

Nazareno Oliveira é sócio-fundador do Colégio Master e comanda a editora Master Soluções Educacionais / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

“Conciliar trabalho e família é viver o sonho inteiro, e não apenas uma parte dele”, afirma o professor Nazareno Oliveira, que participa do Missão Mulher 2025, no próximo dia 15, com o painel “Promovendo o sucesso e a felicidade no ambiente de trabalho e na família”. O evento acontece às 13h, no Hotel Gran Marquise. As inscrições já estão abertas via Sympla.

Iniciativa do O POVO, o Missão Mulher busca estimular o empreendedorismo feminino, possibilitando às mulheres a independência financeira e realização de sonhos. O evento acontece em formato de workshop show, apresentando cases de mulheres empreendedoras que movimentam o cenário cearense e definem novos modelos de gestão.



Para Nazareno Oliveira, o verdadeiro equilíbrio não significa escolher entre carreira ou vida pessoal. “Conciliar é isso: não escolher entre família ou trabalho, mas acreditar que os dois se alimentam. Se a gente persevera, se a gente sonha junto, dá para ser feliz nos dois lugares”, ressalta. “O verdadeiro sucesso não é só subir na vida, é subir sem deixar ninguém para trás. É estar no trabalho com entrega, mas também estar em casa com presença”, completa.

O professor ressalta que sucesso não se mede apenas por títulos ou salário, mas pela possibilidade de ser inteiro em todas as áreas da vida.

Durante a palestra, Nazareno vai compartilhar experiências de superação e falar sobre coragem, perseverança e propósito como caminhos para conquistar realização pessoal e profissional. Na ocasião, o educador também vai destacar o papel da mulher empreendedora, que, segundo ele, é “um exemplo de coragem ao equilibrar trabalho, família e grandes sonhos”.

