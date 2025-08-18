Operação prende 15 motociclistas por corrida "fake" em Aquiraz

Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu 15 motociclistas e apreendeu 19 motocicletas em Aquiraz, na RMF / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Quinze motociclistas foram presos suspeitos de manipular preços de corridas por aplicativo e aplicar corrida "fake" em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As capturas aconteceram na região da Prainha, nesse domingo, 17. Foram apreendidas 19 motocicletas e 40 celulares pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Os suspeitos de aplicarem fraude em corridas por aplicativo na plataforma Uber tinham o objetivo de elevar o valor das tarifas. As ações foram realizadas por meio Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz.