Operação prende 15 motociclistas por corrida "fake" em Aquiraz

Operação prende 15 motociclistas por aplicar corrida "fake" por app em AquirazEles foram capturados na região da Prainha, nesse domingo, 17. Os condutores teriam aplicado a fraude em corridas por aplicativo na plataforma Uber. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso
Quinze motociclistas foram presos suspeitos de manipular preços de corridas por aplicativo e aplicar corrida "fake" em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As capturas aconteceram na região da Prainha, nesse domingo, 17. Foram apreendidas 19 motocicletas e 40 celulares pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Os suspeitos de aplicarem fraude em corridas por aplicativo na plataforma Uber tinham o objetivo de elevar o valor das tarifas. As ações foram realizadas por meio Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz.
Eles foram conduzidos com apoio de ônibus da Polícia Penal do Ceará, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP). O POVO apurou que os motociclistas vão responder por crimes de extorsão e contra ordem tributária.
A Uber informou, em nota ao O POVO, nesta segunda-feira, 18, que está em contato e à disposição das autoridades responsáveis nos termos da lei.
A plataforma informou que equipes de detecção de fraudes usam análises manuais e sistemas automatizados que analisam mais de 600 tipos de sinais diferentes à procura de comportamento fraudulento.
"Estamos constantemente implementando novos processos e tecnologias para evitar fraudes e aprimorando o treinamento dos nossos agentes, enquanto seguimos trabalhando para ficar à frente dos golpes mais recentes", explicou a Uber.
O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber mais detalhes da atuação do esquema criminoso que os suspeitos estavam envolvidos. A matéria será atualizada quando o órgão responder.
Uma coleitva de imprensa será realizada, nesta segunda-feira, 18, às 11h30min, no auditório da PC-CE, no Cisp, em Fortaleza, para apresentar os detalhes da operação que resultou na prisão dos condutores de veículos de aplicativo.