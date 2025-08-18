Motociclistas presos fraudavam corridas por app com perfis fakes para aumentar preços em Aquiraz

Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu 15 motociclistas e apreendeu 19 motocicletas em Aquiraz, na RMF / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Os 15 motociclistas presos suspeitos de um esquema criminoso fraudavam corridas por aplicativo para manipular preço e aumentar os valores das corridas, que chegavam a ser quatro vezes mais caras do que o normal. Os suspeitos foram presos em flagrante no domingo, 17, em uma localidade no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Também foram apreendidas 19 motocicletas e 40 celulares. As capturas foram feitas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) após a denúncia de outro motociclista afirmando que foi ameaçado pelo grupo e impedido de aceitar corridas na região em que os suspeitos atuavam. Os membros do esquema manipulavam as corridas nas plataformas Uber e 99 Pop na região do Aquiraz há pelo menos dez dias.

Conforme as investigações, os motociclistas desativavam a plataforma de condutores e utilizavam contas de usuários fakes e de familiares para solicitar corridas falsas com intuito de ativar um preço dinâmico falso na localidade. Com a tarifa ativada, os preços das corridas aumentavam, chegando a preços quatro vezes mais caros do que o normal. O titular do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), o delegado Matheus Araújo, explica que a tarifa dinâmica existe de forma legal nas plataformas e em situações concretas, com previsão de alta de solicitações de corridas, como, por exemplo, em jogos de futebol. No entanto, o grupo burlava o sistema. "Reunião com o objetivo de burlar o sistema, com o objetivo de criar, de maneira falsa, uma demanda que não existe. O aplicativo vai entender a dinâmica e, automaticamente, vai gerar a tarifa dinâmica. ", disse.

“Quando eles julgam que já está num valor interessante, todos ligam os seus aplicativos de maneira concomitante e saíam para atender as corridas”, afirmou o titular da DPM. Após a denúncia, a Polícia Civil, por meio das Delegacias Municipais de Aquiraz e Cascavel, localizaram os suspeitos em uma região erma. No local, uma das lideranças do grupo criminoso abordou um policial, descaracterizado, que estava em uma motocicleta, e o ameaçou para não ‘atuar’ na localidade. Com isso, o suspeito foi preso em flagrante. Em seguida, os agentes localizaram os demais suspeitos do grupo na mesma localidade. O delegado de Polícia Civil de Cascavel, Josafat Filho, disse que os suspeitos escolhiam regiões com pouca movimentação para não serem vistos, já que atuavam em conjunto com o uso de diversos celulares para solicitarem as corridas falsas.

“Foram presas, né, no momento, 15 pessoas, e apreendidas as suas motocicletas. Foram apreendidos mais celulares do que indivíduos. Alguns deles tinham mais de um celular. O chefe mesmo, aquele que estava comandando no momento, tinha três celulares no momento e ele fazia todo aquele esquema”, disse o delegado. Esquema criminoso atuava em regiões com poucos motoristas para facilitar domínio As investigações contra os suspeitos revelaram que eles escolhiam municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como Aquiraz e Cascavel, pela pouca movimentação de motocicletas, com objetivo de facilitar o domínio da área no esquema criminoso. Conforme o titular da DPM, a estratégia visou a facilidade maior em controlar a dinâmica dos motoristas. “Quando eles geram a demanda, a demanda fake, ninguém pode aceitar porque se os motoristas começarem a aceitar, então não vai haver a burla do sistema e não vai automaticamente elevar os valores”, explica.