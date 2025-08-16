130 cidades dos Ceará deverão ser contempladas com novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida

130 cidades dos Ceará deverão ser contempladas com novos empreendimentos do Minha Casa Minha VidaO critério adotado pelo Governo Federal na seleção das cidades é o município ter até 50 mil habitantes
No Ceará, 130 cidades estão habilitadas a receber novos empreendimentos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, de acordo com o parâmetro estabelecido pelo Governo Federal de até 50 mil habitantes.
Foram selecionadas 2,7 mil cidades em todo o Brasil. Agora, cabe às prefeituras de cada município entregar a documentação necessária à Caixa Econômica Federal, financiadora doPprograma.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou a seleção de novos municípios e aprovação de novos empreendimentos.
“Ter uma casa para morar é ter dignidade, segurança e esperança para o futuro. Por isso, seguimos firmes, de mãos dadas com o Governo Federal e os municípios, para garantir moradia digna para os cearenses. Essa é uma missão que transforma vidas e constrói um Ceará mais justo e humano para todos”, disse o governador.
A União dará um aporte de R$ 140 mil por cada residência, de acordo com as informações publicadas no Diário Oficial da União (DOU).
“Essa seleção vai atender municípios com população abaixo de 50 mil pessoas em todas as partes do Brasil. Em todo esse processo, foram observados os requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, econômico, social, entre outros itens, sempre com foco na qualidade de vida da população que vai ser beneficiada pelas novas moradias”, destacou o secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo.
Uma vez selecionadas, as prefeituras têm até março de 2026 para o envio completo da documentação necessária à Caixa, que são financiadas pelo com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.
A população interessada no programa pode conferir a lista dos completa municípios no site do PAC.