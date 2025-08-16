130 cidades dos Ceará deverão ser contempladas com novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.08.2025: Natália Fernandes, 34 ganhadora da casa. A cidade de Horizonte, no Ceará, receberá, nesta sexta-feira (1º) o primeiro empreendimento habitacional do minha casa minha vida(Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

No Ceará, 130 cidades estão habilitadas a receber novos empreendimentos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, de acordo com o parâmetro estabelecido pelo Governo Federal de até 50 mil habitantes.

Foram selecionadas 2,7 mil cidades em todo o Brasil. Agora, cabe às prefeituras de cada município entregar a documentação necessária à Caixa Econômica Federal, financiadora doPprograma.



O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou a seleção de novos municípios e aprovação de novos empreendimentos. "Ter uma casa para morar é ter dignidade, segurança e esperança para o futuro. Por isso, seguimos firmes, de mãos dadas com o Governo Federal e os municípios, para garantir moradia digna para os cearenses. Essa é uma missão que transforma vidas e constrói um Ceará mais justo e humano para todos", disse o governador.

