Fortaleza tem 18 pontos próprios para banho no feriadão

Fortaleza tem 18 pontos próprios para banho no feriadãoA maior quantidade de trechos próprios para banho está localizado no setor Leste, com 11 trechos no total. O setor Central aparece em seguida com cinco pontos considerados próprios para banho
Quem planeja aproveitar o feriado da padroeira de Fortaleza com um mergulho no mar encontrará 18 trechos da orla da Capital em condições adequadas para banho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 14, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), por meio do boletim semanal de balneabilidade.
O levantamento é realizado por técnicos da autarquia, que monitoram 33 pontos distribuídos nas praias da Cidade. A análise segue parâmetros definidos pela legislação ambiental, garantindo que a água esteja própria e segura para os banhistas.
Praias liberadas por setor
O Leste da Capital concentra a maior quantidade de trechos próprios: 11 no total, abrangendo praias como Futuro, Titanzinho e Abreulândia. No setor Central, onde estão Mucuripe, Meireles e Iracema, cinco pontos foram considerados adequados.
Já o setor Oeste, que inclui Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, conta com dois trechos liberados.
Quando uma praia é considerada própria ou imprópria para banho?
Segundo a Semace, uma praia é classificada como própria quando, em pelo menos 80% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas cinco semanas no mesmo ponto, o número de Enterococos não ultrapassa 100 por 100 mL de água.
Já a classificação de imprópria ocorre quando esses critérios não são atendidos, quando a última coleta apresentar mais de 400 Enterococos por 100 mL, ou ainda quando forem identificadas situações que representem risco à saúde, como presença de resíduos sólidos ou de animais na faixa de areia ou na área de banho.
Orientações da Semace aos banhistas
1. Evite entrar no mar após chuvas intensas – a água das precipitações pode carregar esgoto, lixo e outros detritos para o mar por meio de galerias pluviais, canais e córregos, prejudicando a qualidade da água.
2. Não nade em áreas com manchas coloridas – tons avermelhados, amarronzados ou azul-esverdeados podem indicar poluição ou presença de micro-organismos nocivos. Nessas áreas, também é desaconselhado o consumo de frutos do mar.
3. Atenção às manchas marrons – podem sinalizar floração de microalgas; o banho só é seguro após a dispersão dessas manchas.
Pontos próprios para banho
Confira abaixo os trechos próprios para banho, de acordo com a balneabilidade realizada pela Semace.
Leste
Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.
Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.
Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.
Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.
Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.
Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.
Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.
Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.
Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.
Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.
Centro
Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.
Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.
Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.
Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior
Oeste
Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.
Praia Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).
Trechos impróprios para banho
Confira abaixo os trechos impróprios para banho, de acordo com a balneabilidade realizada pela Semace.
Leste
Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.
Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho. I
Centro
Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna.
Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.
Praia do Mucuripe, na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.
Oeste
Praia da Leste Oeste, próximo à Igreja de Santa Edwiges.
Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.
Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge.
Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde.
Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Bom Jesus.
Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras.
Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.