Fortaleza tem 18 pontos próprios para banho no feriadão

Feriado de Nossa Senhora da Assunção terá 18 pontos próprios para banho em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Quem planeja aproveitar o feriado da padroeira de Fortaleza com um mergulho no mar encontrará 18 trechos da orla da Capital em condições adequadas para banho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 14, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), por meio do boletim semanal de balneabilidade. O levantamento é realizado por técnicos da autarquia, que monitoram 33 pontos distribuídos nas praias da Cidade. A análise segue parâmetros definidos pela legislação ambiental, garantindo que a água esteja própria e segura para os banhistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Praias liberadas por setor O Leste da Capital concentra a maior quantidade de trechos próprios: 11 no total, abrangendo praias como Futuro, Titanzinho e Abreulândia. No setor Central, onde estão Mucuripe, Meireles e Iracema, cinco pontos foram considerados adequados. Já o setor Oeste, que inclui Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, conta com dois trechos liberados. Quando uma praia é considerada própria ou imprópria para banho? Segundo a Semace, uma praia é classificada como própria quando, em pelo menos 80% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas cinco semanas no mesmo ponto, o número de Enterococos não ultrapassa 100 por 100 mL de água. Já a classificação de imprópria ocorre quando esses critérios não são atendidos, quando a última coleta apresentar mais de 400 Enterococos por 100 mL, ou ainda quando forem identificadas situações que representem risco à saúde, como presença de resíduos sólidos ou de animais na faixa de areia ou na área de banho.

Orientações da Semace aos banhistas 1. Evite entrar no mar após chuvas intensas – a água das precipitações pode carregar esgoto, lixo e outros detritos para o mar por meio de galerias pluviais, canais e córregos, prejudicando a qualidade da água. 2. Não nade em áreas com manchas coloridas – tons avermelhados, amarronzados ou azul-esverdeados podem indicar poluição ou presença de micro-organismos nocivos. Nessas áreas, também é desaconselhado o consumo de frutos do mar. 3. Atenção às manchas marrons – podem sinalizar floração de microalgas; o banho só é seguro após a dispersão dessas manchas.

Pontos próprios para banho Confira abaixo os trechos próprios para banho, de acordo com a balneabilidade realizada pela Semace.

Leste Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.

Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.

Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.

Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.

Centro Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.

Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior Oeste