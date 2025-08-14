Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto Rosa Convida: aulão para o Enem acontece no dia 18 de outubro

Aulão beneficiente traz professores convidados e oferece revisão completa dos principais conteúdos do Enem
No dia 18 de outubro será realizada a 7ª edição do ProjetoRosa Convida, um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. A programação ocorrerá das 7h30min às 12 horas e contará com a revisão dos principais conteúdos, além do treinamento prático para a produção de uma redação nos moldes do vestibular.

Idealizado pelo professor André Rosa, o evento é promovido em parceria com a Igreja Comunidade das Nações e tem caráter beneficente, com a entrada mediante à doação de duas latas de leite em pó.

Com foco na resolução de questões, o aulão abordará os temas mais recorrentes em cada uma das áreas do conhecimento no Enem. Além disso, haverá um momento especial para a elaboração de uma redação.

O time de professores convidados é composto por:

  • Robério Barcelar – matemático e engenheiro eletricista;
  • Delano Macedo – mestre e professor universitário na área de ciências biológicas;
  • Adenes Souto – professor e engenheiro químico;
  • Juarez Júnior – professor de Física com ampla experiência no Ensino Médio;
  • Renan Mesquita – professor e corretor de redação em grandes escolas e cursos;
  • André Rosa – professor de História, com especialização em história do Ceará, do Brasil e geral.


Os estudantes receberão gratuitamente um material de apoio para acompanhar as aulas. A ação também busca motivar os participantes na reta final para o Enem e, para isso, contará com uma palestra motivacional de encerramento ministrada por Eduardo Henrique, especialista do ramo imobiliário.

Serviço

ProjetoRosa Convida – Aulão pré-vestibular beneficente;
Data: 18 de outubro;
Horário: 7h30min às 12h;
Local: Comunidade das Nações – rua Santa Esmeralda, 110, Dionísio Torres;
Entrada: doação de duas latas de leite em pó, destinadas a ações sociais e obras de caridade
Inscrições: pelo site da instituição

 

