Projeto Rosa Convida: aulão para o Enem acontece no dia 18 de outubro

Projeto Rosa Convida: aulão para o Enem acontece no dia 18 de outubroAulão beneficiente traz professores convidados e oferece revisão completa dos principais conteúdos do Enem
No dia 18 de outubro será realizada a 7ª edição do ProjetoRosa Convida, um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. A programação ocorrerá das 7h30min às 12 horas e contará com a revisão dos principais conteúdos, além do treinamento prático para a produção de uma redação nos moldes do vestibular.
Idealizado pelo professor André Rosa, o evento é promovido em parceria com a Igreja Comunidade das Nações e tem caráter beneficente, com a entrada mediante à doação de duas latas de leite em pó.
Com foco na resolução de questões, o aulão abordará os temas mais recorrentes em cada uma das áreas do conhecimento no Enem. Além disso, haverá um momento especial para a elaboração de uma redação.
O time de professores convidados é composto por:
- Robério Barcelar – matemático e engenheiro eletricista;
- Delano Macedo – mestre e professor universitário na área de ciências biológicas;
- Adenes Souto – professor e engenheiro químico;
- Juarez Júnior – professor de Física com ampla experiência no Ensino Médio;
- Renan Mesquita – professor e corretor de redação em grandes escolas e cursos;
- André Rosa – professor de História, com especialização em história do Ceará, do Brasil e geral.
Os estudantes receberão gratuitamente um material de apoio para acompanhar as aulas. A ação também busca motivar os participantes na reta final para o Enem e, para isso, contará com uma palestra motivacional de encerramento ministrada por Eduardo Henrique, especialista do ramo imobiliário.
Serviço
ProjetoRosa Convida – Aulão pré-vestibular beneficente;
Data: 18 de outubro;
Horário: 7h30min às 12h;
Local: Comunidade das Nações – rua Santa Esmeralda, 110, Dionísio Torres;
Entrada: doação de duas latas de leite em pó, destinadas a ações sociais e obras de caridade
Inscrições: pelo site da instituição
