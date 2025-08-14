Nove municípios do Ceará tinham todas as crianças alfabetizadas em 2024

MEC empossa membros de colegiados do Compromisso Criança Alfabetizada / Crédito: HMENON OLIVEIRA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Municípios cearenses que atingiram o resultado máximo do índice (de 100%) foram: Catundá, Coreaú, Forquilha, Graça, Novo Oriente, Pacujá, Piquet Carneiro, Pires Ferreira e Poranga. Pesquisa, lançada no ano passado, é produzida por meio de uma avaliação censitária (com todos os alunos) conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entidade considera como alfabetizada a criança capaz de: ler palavras, frases e textos curtos, localizar informações explícitas em pequenos textos e inferir informações em textos com linguagem verbal e não verbal. A média de alfabetização estipulada pelo Governo Federal para 2024 era de 60%. No levantamento o Ceará assume a liderança nacional do índice, superando a porcentagem brasileira, que ficou em 59,2%. Pelo recorte dos municípios, além das nove cidades do Estado que chegaram a ter 100% de suas crianças alfabetizadas no período aparecem próximo de atingir o índice total cidades cearenses como: Pedra Branca (99,70%), Nova Russas (99,64%), Ipueiras (99,54%), Nova Olinda (99,53%), Quiterianópolis (99,49%), Monsenhor Tabosa (99,36%), Ararendá (99,34%), Martinópole (99,545) e Ipaporanga (99,16%).

De acordo com Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), para que todos os municípios sigam avançando no índice é realizado "um trabalho contínuo de acompanhamento e monitoramento", contando com a parceria de gestores municipais e escolas, com base no Regime de Colaboração. "Processo é estruturado pelo Programa de Aprendizagem na Idade Certa, que oferece formação continuada aos professores, apoio à gestão escolar, materiais pedagógicos estruturados e avaliação, além de incentivar a jornada prolongada com suporte técnico, financeiro e pedagógico nas redes municipais", destaca. Programa atua nos eixos "formação e incentivo à leitura, avaliação e monitoramento, reconhecimento e incentivos", e conta com 100% de adesão dos municípios, realizando módulos formativos específicos para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, fortalecimento da gestão educacional, entre outras ações.

Seduc também destaca o lançamento, em 2025, do Projeto de Redução das Desigualdades de Aprendizagem no Ensino Fundamental, com "foco no apoio técnico às redes municipais e no desenvolvimento de iniciativas estratégicas para assegurar a aprendizagem plena". "Esse conjunto de ações tem sido fundamental para a evolução dos resultados de alfabetização no Ceará, consolidando o estado como referência nacional em educação pública de qualidade", completa pasta. Municípios acima de 100 mil habitantes: quatro cidades cearenses se destacam em ranking nacional Considerando somente as cidades brasileiras que tem mais de 100 mil habitantes, o município de Sobral, a 233 km de Fortaleza, aparece com 98,58% dos alunos alfabetizados em 2024. Índice é o maior do Brasil, dentro do nicho específico analisado, e supera a média imposta para a região, de 80%.

Mapeamento foi realizado pela prefeitura de Itapipoca e divulgado pela de Maracanaú, em meio a uma colaboração realizada entre ambas. As duas cidades constam no ranking das dez do Brasil que tem os melhores índices de alfabetização, considerando apenas a faixa populacional analisada. Depois de Sobral, surgem na sequência: Crato (CE), com 95,37%, Rio Verde (GO), com 89,88%, Itapipoca (CE), com 88,96%, Itauna (MG), com 88,76%, Passos (MG), com 86,17%, Maracanaú (CE), com 84,92%, Três Lagoas (MS), com 82,99%, Conselheiro Lafaiete (MG), com 82,19%, e Barbacena (MG), com 81,97%. Maria José Barbosa, professora Adjunta da Faculdade de Educação (Faced), da Universidade Federal do Ceará (UFC), reconhece resultado como positivo e destaca que as políticas desenvolvidas no Ceará estão surtindo efeito", mas pontua que avanços muitas vencem acontecem em razão das gestões escolares e de professores que "investem pessoalmente para terem bons resultados".