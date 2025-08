Hospitais da rede estadual recebem habilitação para serviços em oncologia

O evento aconteceu no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte

Os Hospitais Regionais do Vale do Jaguaribe e do Sertão Central, da rede de saúde do Estado, receberam habiliação dos serviços de oncologia pelo Ministério da Saúde. O evento aconteceu no Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, na manhã dessa sexta-feita, 1º, e contou com as presenças do secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, e da secretária de saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho.

Com a habilitação, o HRJV e o Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim, passam a ser Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). As ações integram o programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo a ampliação da capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde para reduzir a espera por consultas, exames e cirurgias.