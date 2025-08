Ceará deve ter tempo firme e chuvas pontuais até segunda-feira, 4

Precipitações devem ocorrer em municípios da faixa litorânea e Centro-Sul do Estado; temperaturas podem chegar a até 35°C, com ventos de até 50 km/h

O sol deve ser protagonista em quase todo o Ceará durante este fim de semana. Segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Estado deve ter tempo predominantemente firme, com chuvas pontuais na faixa litorânea e no Centro-Sul até a próxima segunda-feira, 4.

Neste sábado, há possibilidade de chuva fraca nos municípios do litoral cearense, com tempo ensolarado em todo o Estado durante a tarde e poucas chances de precipitações à noite nas regiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Os índices devem ser ocasionados por uma atividade convectiva sobre o oceano Atlântico Tropical, que pode trazer nuvens carregadas para a Terra da Luz.

Já no domingo, a tendência é de que haja um aumento da nebulosidade no Ceará, causado por um sistema frontal no oceano localizado ao leste do Nordeste brasileiro. A condição aumenta discretamente as chances de chuvas durante a madrugada no Sertão Central e Inhamuns, Cariri e sul do Vale do Jaguaribe. O tempo deve seguir firme durante a tarde.

Também podem ocorrer chuvas durante a madrugada de segunda para as regiões do Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Horas depois, durante a manhã, as precipitações devem chegar novamente à faixa litorânea, mas ainda em baixa intensidade.