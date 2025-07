UFC cria formulário para questionar alunos sobre segurança nos campi

O questionário é dividido em sete categorias e as perguntas variam entre qual campus o aluno frequenta, curso, gênero, etnia, idade, turno, entre outros

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está enviando um questionário sobre a segurança de seus campi aos alunos da instituição. O objetivo é coletar informações acerca das instalações de cada campus e fazer um primeiro apanhado de opiniões para subsidiar discussões em torno de novas medidas.

A enquete foi enviada no e-mail institucional dos alunos no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). A plataforma gerencia informações e processos acadêmicos, como matrículas, notas, frequência, entre outros, tanto para alunos quanto para professores e servidores da UFC.

Alunos da universidade relatam casos de insegurança nos campus do Benfica, Porangabussu e Pici. Estudantes chegaram a fazer protestos pedindo mais segurança na região dos campi.

“Após isso, haverá a fase de análise dos dados. A partir dos resultados da análise, será desenvolvida uma estratégia contendo ações de curto, médio e longo prazo relacionadas à temática da segurança no contexto da universidade”, diz a UFC.

As perguntas variam entre qual campus o aluno frequenta, curso, gênero, etnia, idade, turno, forma de mobilidade na instituição, há quanto tempo trabalha ou estuda na UFC e tipo de violência sofrida.

“A Superintendência de Infraestrutura da UFC reforça que a participação da comunidade acadêmica no preenchimento do questionário é fundamental para esse processo", informou a organização em nota.

Alunos relatam sensação de insegurança em campus da UFC

Um aluno do curso de Engenharia de Energias Renováveis, que não quis se identificar, confessa que não acha a segurança do campus do Pici confiável.

“Apesar de ter guardas, já rolaram vários casos de assédio, furtos e até assaltos, sendo um deles mais recente com troca de tiros”, diz.