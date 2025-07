Pecém recebe Festival das Gaivotas em agosto; veja programação

O festival acontece entre os dias 8 e 10 de agosto em São Gonçalo do Amarante / Crédito: Onofre Monteiro / Acervo Aquasis

O distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, recebe o Festival das Gaivotas. O evento acontece entre os dias 8 e 10 de agosto e é promovido pelo Projeto Aves Migratórias, da Aquasis, em parceria com a Petrobrás, por meio do programa Petrobrás Socioambiental. A programação é gratuita e celebra costumes e tradições das comunidades tradicionais, além de lembrar a importância da conservação das aves migratórias. O evento contará com apresentações culturais, oficinas, feira de artesanato e gastronomia e atividades ambientais.

O início oficial do evento acontece às 18 horas do dia 8 de agosto na Arena dos Pescadores, na Praia do Pecém, com apresentações artísticas e culturais. Conforme Felipe Braga, coordenador de Educação Socioambiental do Aves Migratórias, o festival tem o papel de sensibilizar a população sobre o resgate do sentimento de pertencimento local. "A região é uma das mais importantes do Ceará para as aves, principalmente o trinta-réis-róseo ameaçado de extinção, e queremos que as pessoas conheçam a história, a relação que os pescadores e marisqueiras mantêm com as espécies e a importância de conservar esse território". O Festival das Gaivotas integra as ações de educação socioambiental e valorização cultural promovidas pelo Projeto Aves Migratórias, iniciativa da Aquasis em parceria com a Petrobras, e faz parte do calendário socioambiental da região.

Veja programação: No sábado, dia 9, a programação inicia às 6 horas com uma passarinhada na Lagoa Prejubaca, com a presença de marisqueiras, pescadores e moradores do entorno. O objetivo é promover a observação das aves e reconhecimento da biodiversidaded local. Logo em seguida, acontecerá um debate sobre saberes tradicionais na conservação e uma visita guiada com Jeanete Rocha, secretária executiva do Jardim Botânico do Pecém, seguido de um café da manhã especial no local.

A partir das 14 horas, a marisqueira Chiquinha comanda a Oficina de Bordado e logo em seguida, sserão realizadas oficinas e o momento de limpeza da praia com grupo Maré Alta. Às 17 horas, acontecerá um momento de manifestações culturais como a apresentação de Coco do Pecém, e às 18 horas, encerrando a programação do dia, um lual.

No dia 10 de agosto, domingo, o festival encerra com um treino de corrida, realizado pelo grupo “Nopace Que Der”, às 5h30, seguida pela Regata do Pecém, uma das mais tradicionais da região, reunindo pescadores e comunidade.