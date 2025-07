Ceará tem leve aumento nos casos de Covid-19, aponta boletim InfoGripe

Apesar da alta, casos ainda são considerados leves, sem necessidade de internação; Fortaleza foi a cidade com mais casos de Covid-19 durante as últimas quatro semanas no CE

O Ceará registrou um leve aumento no número de casos de Covid-19 durante as últimas quatro semanas epidemiológicas (22 de junho a 19 de julho). Segundo o Boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) durante a quinta-feira passada, 24, o acréscimo foi puxado por diagnósticos para o público entre 14 e 49 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) indicam que 33 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 registrados em 2025 foram anotados nas últimas quatro semanas epidemiológicas. O número equivale a 15% do total de notificações identificadas pela Sesa no ano (207).

Mesmo com o crescimento entre os jovens, os mais acometidos por Covid-19 no Ceará são os idosos, especialmente no sexo feminio. Ao todo, 43 dos 207 casos identificados este ano foram em mulheres acima dos 70 anos, mais que o dobro do registrado para homens na mesma faixa etária.

De acordo com a coordenadora de vigilância epidemiológica e prevenção em saúde da Sesa, Ana Cabral, o público nessa faixa etária ainda segue sendo o mais suscetível desenvolver casos de Covis-19. Entretanto, os modos de prevenção à doença também seguem os mesmos, com atualização do calendário vacinal e medidas de higiene.

"A vacinação é a principal prevenção pra evitar o caso grave, para evitar um desfecho ruim. Mas a gente adota algumas medidas de prevenção para controle também da doença. Aquelas orientações clássicas que a gente já conhece da Covid. Utilizar etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, se você tiver sintomas gripais utilizar máscara, buscar o teste que é importante para identificar o agente etiológico", explica.