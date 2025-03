Mais R$3,4 bilhões do Fundeb serão liberados na segunda, 31, diz Camilo

Na última semana, o ministro participou de comitiva junto ao presidente Lula (PT) , que cumpriu agenda na Ásia. Neste sábado, ele participou de reunião com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Mais R$ 3,4 bilhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ( Fundeb ) serão repassados na próxima segunda-feira, 31, a estados e municípios. A informação é do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em publicação nas redes sociais neste sábado, 29.

Segundo ele, "as redes vão receber mais uma parcela de recursos para o transporte escolar, construção e conservação de escolas, compra de material didático e remuneração dos profissionais da Educação".

Com esse novo repasse, o MEC, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), já enviou R$ 17,5 bilhões para as escolas brasileiras.

A complementação da União para o Fundeb em 2025 está estimada em R$ 56,5 bilhões.

O que é o Fundeb

Segundo o portal do Governo Brasileiro (gov.br), Fundeb é um fundo especial, instituído em 2020 como instrumento permanente de financiamento.