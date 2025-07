Mesmo com 2 empregos e faculdade, cearense conquista Medicina na Uece

Samuel Sobreira comemora com os pais / Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Mesmo com uma rotina dividida entre dois empregos e uma faculdade, o jovem Samuel Sobreira nunca deixou de perseguir o sonho de estudar Medicina. Aos 22 anos, natural do distrito de Iborepi, em Lavras da Mangabeira, na região do Cariri, ele usava cada momento livre do dia para estudar. Leia também | UFC: empresa é escolhida para produzir pele de tilápia voltada à medicina regenerativa



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Foi assim, com disciplina e muito pouco recurso, que conquistou o 2º lugar no vestibular 2025.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece), para o curso de Medicina no campus de Quixeramobim. Apoio de escola pública foi fundamental para conquistar vaga Filho de dois agricultores e o oitavo entre nove irmãos, Samuel cresceu em uma casa onde nunca faltou apoio familiar, mas onde sempre houve limitações financeiras. Ao longo da vida, estudou exclusivamente em escolas públicas e sempre reconheceu na educação a única chance de mudar sua realidade. “O que eu acreditava era que a educação ia mudar a minha vida. Eu sempre acreditei na educação, a única opção para mim seria através do estudo. Mesmo cansado, estudava, pois sabia que um dia todo esforço valeria a pena. Sempre tive muito incentivo da escola pública. Os professores me mostraram que, mesmo sem estrutura, eu podia sonhar alto”, destacou Samuel. Conciliação de dois empregos e faculdade Em 2020, ingressou no curso de Biomedicina no Centro Universitário Santa Maria, em Cajazeiras (PB), graças a uma bolsa integral do Prouni.

Para estudar, precisava viajar diariamente cerca de 100 quilômetros de ônibus, entre Lavras da Mangabeira e a cidade paraibana, além de conciliar a graduação com dois empregos: um na Prefeitura de Lavras, conquistado por meio de seleção pública, e outro na agência de viagens da Viação Guanabara. Trabalhava de domingo a domingo. Ainda assim, estudava todos os dias. “Eu estudava nas horas vagas, onde dava. Às vezes era no ônibus, às vezes no horário do almoço, às vezes de madrugada. Mas não passava um dia sem estudar, porque eu acreditava de verdade que só através da educação eu poderia mudar minha vida”, conta. Preparação para os estudos contou com materiais doados e cursinho online Sem condições de pagar cursinhos caros ou aulas particulares, Samuel recorreu à plataforma do Ferreto e a materiais doados por amigos. Com os primeiros salários do emprego, comprou um notebook para poder estudar. Dividia o acesso da plataforma com colegas, para economizar ainda mais.

“O que me dava força era o amor pelo estudo e a realidade da minha família. Meus pais não tiveram as mesmas oportunidades. Minha mãe estudou até o oitavo ano, meu pai terminou o ensino médio, mas não pôde fazer faculdade. Eu queria dar a eles um motivo de orgulho. Queria mostrar que dava para vencer com estudo, mesmo com todas as dificuldades”, afirma. Aprovação veio após anos de tentativas e esforço diário A aprovação em Medicina não veio na primeira tentativa. Desde 2023, Samuel tentava uma vaga tanto pelo Enem quanto pelo vestibular tradicional da Uece. Sempre ficava próximo da nota de corte, até que, neste ano, veio a tão esperada notícia: aprovado em 2º lugar. “Quando vi meu nome na lista, não acreditei. Liguei para minha mãe na mesma hora. Ela começou a chorar, meu pai também. Foi choro, oração, agradecimento. Uma alegria que não cabe no peito”, destacou.