Estado do Ceará registra 4,5 mil roubos e 2,1 mil furtos a menos no 1º semestre de 2025

A diminuição de furtos em Fortaleza foi 5,4% com 16.174 casos em 2025 e 17.097 ocorrências no primeiro semestre do ano passado. / Crédito: Samuel Setubal

O estado do Ceará registrou redução nos indicadores de roubos e furtos no primeiro semestre de 2025, de acordo com dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE). A queda foi de 23,9% nos roubos e 7,2% nos furtos, comparando-se ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses deste ano, foram 14.658 roubos registrados — 4.592 a menos que os 19.250 casos registrados no mesmo intervalo de 2024. O destaque foi Fortaleza, onde as ocorrências caíram de 13.620 para 10.036. No Interior Norte, houve redução de 1.466 para 1.080 roubos, enquanto o Interior Sul passou de 1.166 para 937, uma diminuição de 19,6%. Já a Região Metropolitana contabilizou 2.065 ocorrências, ante 2.998 no ano anterior, o que representa queda de 13,1%.

Furtos também apresentaram recuo em todas as regiões Com relação aos furtos, o estado teve 2.133 casos a menos do que no mesmo período de 2024. Foram 27.583 furtos registrados neste primeiro semestre, contra 29.716 no ano passado — queda de 7,23%. As maiores reduções foram observadas no Interior Sul, com 11,3% (de 5.212 para 4.624 casos), seguido pela Região Metropolitana, com 10,3% (de 4.638 para 3.919). Em Fortaleza, a queda foi de 5,4%, com os registros passando de 17.097 para 16.174. Junho fechou com queda nos crimes patrimoniais Somente no mês de junho, os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) apresentaram redução de 16%. Foram 2.523 ocorrências em junho deste ano, contra 3.003 no mesmo mês de 2024, ou seja, 480 casos a menos.