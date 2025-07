Homem é preso em flagrante por adulteração veicular, no bairro Henrique Jorge

O suspeito foi visto por agentes da Polícia Civil do Ceará trafegando na região em alta velocidade e com a placa da motocicleta coberta

Um homem, de 26 anos, que conduzia um veículo com sinais de adulteração foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na noite de domingo, 13, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza .

Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo apresentava sinais de adulteração nos identificadores, caracterizando o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, de acordo com as informações da PC-CE.

Os policiais civis se depararam com um indivíduo trafegando na região em alta velocidade e com a placa da motocicleta coberta, enquanto se deslocavam para o cumprimento de um mandado de prisão de outro caso relacionado a crimes contra o patrimônio.

Devido a situação de flagrante, o homem foi autuado pelos crimes de adulteração veicular e direção perigosa.



Ele foi conduzido à delegacia e colocado à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis. A ação foi coordenada pelo Departamento de Combate a Crimes contra o Patrimônio (Depatri), com o apoio das equipes do Núcleo Operacional e do Núcleo de Inteligência Policial.