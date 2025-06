Inscrições de curso preparatório para o concurso dos bombeiros estão abertas

Iniciativa da Assembleia Legislativa disponibiliza 300 vagas em aulas presenciais com conteúdo voltado a disciplinas exigidas no certame

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), por meio da Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), está com inscrições abertas para o curso gratuito “Aprova Bombeiros — Preparatório para o Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)”. Ao todo, estão sendo ofertadas 300 vagas.



Quem pode participar



O curso é voltado a pessoas maiores de 18 anos, com ensino médio completo, residentes no Ceará e interessadas em prestar o próximo concurso para o CBMCE, previsto para o segundo semestre de 2025.