Ator Silvero Pereira recebe comenda de 'Notável Alvinegro' do Ceará

O ator, cantor e diretor cearense Silvero Pereira foi homenageado na manhã deste sábado, 12, pelo Ceará com a comenda de 'Notável Alvinegro'. A premiação, destinada a torcedores do clube cearense que se destacam em suas áreas de atuação, foi entregue em Porangabuçu ao artista pelo diretor do Centro Cultural do clube, Anacleto Figueiredo Neto, e pelo educador museal Gabriel Arcelino.

Na ida ao clube, o artista também palestrou sobre temas como família, sonho, fé e diversidade para atletas do Sub-17 do Ceará. Ele aproveitou a oportunidade para conhecer as instalações do clube, e agradeceu ao time pela homenagem em reconhecimento ao próprio trabalho.

“Estou muito feliz em receber essa homenagem do meu time. É muito importante esse reconhecimento sobre o meu trabalho. Eu, enquanto cearense vindo do interior do estado, saber que tem esse lugar homenageado na sua terra, pelo meu time, enche meu coração de alegria, saber que, de fato, meu trabalho está sendo reconhecido. Esse reconhecimento parte, também, do lugar de vir até aqui ao clube, para falar com os atletas de base sobre a minha trajetória, meu percurso para me tornar o artista que sou hoje. Compartilhar sobre minha experiência e sobre o que eu posso ensinar a essa galera, para que eles consigam realizar seus sonhos”, salientou ele.

Silvero Pereira também foi presenteado com uma camisa do clube. Ele salientou no momento a gratidão pelo convite para ir à Arena Castelão, onde ele estará presente pela primeira vez para ver um jogo do Ceará na partida diante do Corinthians, na próxima quarta-feira, 16.

“Tive a oportunidade de receber uma camisa oficial do Ceará, com o meu nome. Isso enche meu coração de orgulho. Pela primeira vez, fico bem emocionado, vou ao estádio. Ver o time jogar, a Arena Castelão, a torcida… sempre sonhei, sempre quis, mas tinha receio. Agora me sinto abraçado e estou ansioso por esse momento”, completou o artista cearense.