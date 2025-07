Empresário que "voou" com picape diz que não ganhou Ranger nova; vídeo comercial foi cancelado

A equipe de marketing informou que a contratação de Valécio teve como objetivo a produção de um vídeo publicitário para divulgar o desfecho da história do "voo" do carro / Crédito: Reprodução / Redes sociais

O empresário Valécio Nogueira Granjeiro, que conduzia a picape Ford Ranger Raptor que “voou” sobre uma duna de Canoa Quebrada, em Aracati, afirmou ter cancelado a publicação de vídeo em parceria publicitária com a Ford Crasa e negou o recebimento de um veículo. Na última semana, repercutiu um vídeo no qual ele aparecia como garoto-propaganda de uma concessionária em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tratava-se de bastidores de um vídeo promocional, veiculado nas redes sociais do empresário e da empresa de veículos: Valécio aparece vestindo terno preto, gravata e óculos, escoltado por seguranças. Ao final do comercial, ele com as chaves de um Ford Ranger Raptor. Após o vídeo ganhar repercussão nas redes sociais, o empresário realizou uma nova publicação neste domingo, 6, apontando que não ter recebido veículo algum da Ford Crasa, concessionária de veículos da marca em Fortaleza. “Nem a Ford e nem a Crasa me deram carro algum. Comprei o carro com o meu dinheiro. O vídeo que vazou era uma campanha bem-humorada que tínhamos planejado com a Crasa para esclarecer o acontecido. Mas começaram a falar que a Ford estava me patrocinando, o que não é verdade”, explicou. Ao declarar que a campanha não acontecerá, Valécio relatou tristeza e reafirmou o caráter acidental do ocorrido, fazendo referência à segurança no trânsito.

“O que me deixa mais triste é porque o vídeo trazia, de uma forma divertida, uma mensagem sobre conscientização e responsabilidade no trânsito. Sei que muita gente me julga pelo que aconteceu no salto, mas queria dizer que nada daquilo foi planejado. Eu não conhecia a força do carro e não imaginava que aquilo pudesse acontecer”, pontuou. Empresário comprou nova picape com desconto de cliente fiel Também por meio das redes sociais, a concessionária se pronunciou acerca dos vídeos, apontando esclarecer “os fatos sobre a campanha que estava sendo produzida com o cliente Valécio Granjeiro, conhecido pelo episódio da 'Ranger voadora'”.

“A Ford do Brasil não teve qualquer envolvimento ou participação na campanha, tampouco ofereceu patrocínio ou doação de veículo. A ação foi uma iniciativa local e independente da Crasa”, indica no texto postado em seu Instagram oficial.



A concessionária indica que Valécio comprou uma nova Ranger Raptor, “somente com um desconto comercial compatível com seu histórico como cliente fiel, pois adquiriu três unidades da nova Ranger em um período de dois meses”. “Durante esse contato, ouvimos seu relato e compreendemos que o ocorrido foi um acidente, não uma ação premeditada”, segue.

“A campanha buscava, de forma bem-humorada, transmitir uma mensagem de responsabilidade e segurança no trânsito, com posicionamento claro contra manobras de risco e desrespeito às leis”, alega o comunicado.

Após a repercussão e interpretações distorcidas, a Ford do Brasil solicitou a suspensão da campanha, decisão que a Crasa acatou integralmente.