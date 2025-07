Aguardando suspensão da CNH, empresário que "voou" sobre dunas vira garoto-propaganda de concessionária

No vídeo promocional, divulgado nas redes sociais do próprio empresário e da empresa de veículos, Valécio aparece vestindo terno preto, gravata e óculos, escoltado por seguranças.

Procurada pelo O POVO , a equipe de marketing da Ford Crasa informou que a contratação de Valécio teve como objetivo “a produção de um vídeo publicitário para as redes sociais, com o propósito de informar ao público o desfecho final da história do vôo da Ford Ranger Raptor”.

Na loja, uma pequena multidão de fãs o aguarda com uma faixa escrito “Seja bem-vindo, Valécio Air Lanes”, ao lado do desenho de um carro com asas de avião. Uma atriz interpreta uma repórter tentando entrevistá-lo. Em seguida, ele aparece recebendo as chaves de um Ford Ranger Raptor.

O POVO procurou o empresário para saber o que motivou a parceria com a concessionária e se Valécio foi presenteado com o veículo, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

No dia 17 de maio, uma picape foi flagrada em vídeo, divulgado nas redes sociais, “voando” sobre uma duna de Canoa Quebrada, em Aracati. Após a repercussão das cenas, o homem foi identificado como o empresário Valécio Nogueira Granjeiro, dono de uma supermercado no município de Russas , a 166,7 km de Fortaleza.

Em nota, o Detran informou que aguarda a finalização do processo do condutor junto ao Demutran de Aracati, assim como a sua devida comunicação para andamento do processo de suspensão e bloqueio da CNH junto ao Sistema Nacional de Habilitação.

Após o caso, o homem foi autuado pelo Departamento Municipal de Trânsito da cidade, no Art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que fala em “manobra perigosa” e prevê multa de R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH e apreensão do veículo .

Conforme o Detran, esse envio se dá em decorrência da necessidade de lançamento do bloqueio no sistema de habilitação. “Não há dentro do Código de Trânsito Brasileiro a possibilidade de lançamento de suspensão do direito de dirigir de forma administrativa sem o cumprimento de todas as etapas”, completa.

O veículo, que tem o documento registrado pelo Supermercado Granjeiro, foi levado para a sede da Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública da cidade para a conclusão das investigações.

Há cerca de três semanas, a picape foi vendida e seu novo proprietário, Alisson Sávio, criou um perfil para a chamada de “Raptor Voadora” no Instagram. O automóvel já fez “presença VIP” em eventos e tem o cotidiano de avaliação dos danos e futuros reparos narrado na rede social.

Após “voar” com o carro sobre a duna, empresário é investigado por crime ambiental

A Lei Federal 9.605/1998, que institui o crime ambiental, destaca em seu artigo 50º que “destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação”, pode resultar em diferentes tipos de punições.

À época da ocorrência, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que um procedimento por crime ambiental foi instaurado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, também registraram o texto enviado à reportagem do O POVO. “Um procedimento por crime ambiental foi instaurado pela PC-CE, que apura, por meio da Delegacia de Aracati, as circunstâncias do fato”, conclui a SSPDS.

Em Aracati, no ano de 2017, foi instaurada a Lei Municipal n.º 366, que “institui o serviço de transporte especial denominado “Buggy-turismo”, quando em circulação nas vias terrestres, praias, dunas, lagoas e sítios de valor histórico e cultural”.

Já o acesso a dunas e praias só poderá ser realizado pelos permissionários de Buggy Turismo e Quadricilos credenciados, sendo vedada a utilização de veículos não tracionados, como forma de evitar acidentes e diminuição de impactos ambientais. É o que diz o decreto n.º 005/2020, que complementa a Lei Municipal 366.

Ainda no artigo 4º do decreto, fica entendido que os condutores de veículos automotores que forem flagrados em áreas de dunas sem a devida autorização de tráfego de veículos serão orientados a saírem do local e retornarem para a via normal, sendo a reincidência passiva de multa no valor de R$ 1.000 reais.



O POVO tentou contato com a Delegacia de Aracati e com a SSPDS para apurar sobre o andamento das investigações e a matéria deverá ser atualizada após retorno da pasta.