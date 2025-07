Férias: como pais podem criar tradições que fazem a diferença na infância dos filhos

Durante as férias escolares , muitos pais se veem diante de um dilema: como entreter os filhos em casa, mesmo com a rotina puxada e, muitas vezes, com recursos limitados? A resposta pode estar nas pequenas tradições familiares.

A mãe explica, contudo, que não é fácil conciliar, o tempo todo, as tarefas de entreter os filhos com as responsabilidades do trabalho e as burocracias do dia a dia. “Tem as terapias durante a semana, tem dentista, e ainda aproveito as férias do meio do ano pra fazer alguns exames de rotina”, relata Marina.

Ela também criou uma tradição noturna para unir a família. “Fazemos um momento de 'pipoca': escolhemos algo para assistir juntos e comemos pipoca na sala. Isso ajuda a tirar as crianças do celular, porque, se deixarmos, passam o dia inteiro nele”.

Segundo André Pessoa, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e chefe do Departamento de Neurologia Pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin, as férias escolares desempenham um papel importante no descanso físico, mas também no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças.

"A criança foi estimulada e agora precisa de um tempo para processar isso. Dificilmente conseguimos criar algo novo quando estamos sobrecarregados. É no momento de ócio, que surge a criatividade”, diz.

Pessoa alerta, no entanto, sobre a importância de manter uma rotina mínima no período. As alterações bruscas no ciclo do sono, por exemplo, podem afetar o bem-estar emocional. “Especialmente crianças com TDAH ou no espectro autista, que já têm uma estrutura de terapias e compromissos, tendem a se desorganizar emocionalmente quando essa previsibilidade é rompida”.