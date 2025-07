Férias em Fortaleza: peças infantis ganham adaptações em julho

Atualmente dirigido por Hertenha Glauce, o Grupo Mirante de Teatro foi fundado em 1984 / Crédito: Divulgação/ Ares Soares

Aos sábados e domingos do mês de julho, o Grupo Mirante de Teatro Unifor apresenta os espetáculos infantis “A Cigarra e a Formiga” e “Peter Pan” no palco do Teatro Celina Queiroz. A primeira peça ocorre nos dias 5, 6, 12 e 13, já "Peter Pan" está marcada para os dias 19, 20, 26 e 27 de julho. A programação faz parte do projeto Teatro para a Infância Unifor e os ingressos já estão à venda.

Em "A Cigarra e a Formiga", a diretora do espetáculo Hertenha Glauce afirma que a moral da famosa fábula "nunca soou bem aos ouvidos de muitos artistas". A Cigarra, que preferiu cantar do que se preparar para o futuro, leva uma lição de moral da Formiga porque, em vez de prover para o inverno, dedicou os seus dias de verão à música. "A conotação dada ao canto da Cigarra como simples entretenimento e não como um trabalho a ser reconhecido como é o da Formiga, sempre incomodou", diz Hertenha Glauce. Por isso, o grupo teatrl decidiu criar uma versão diferente para a história. No novo enredo, o cantor da floresta, uma Cigarra muito vaidosa, se apaixona pela Formiga e se propõe, contra as leis daquele lugar, a ensinar-lhe a arte do canto. Juntos, eles enfrentam a fúria da Rainha Viúva-Negra e a chegada do inverno.



Já na montagem de "Peter Pan", a companhia conta a história do menino que não queria crescer utilizando-se de elementos do circo, como a acrobacia aérea e a figura do palhaço. Aqui, estão presentes os personagens que fizeram parte de muitas infâncias. A narrativa conta as aventuras de Wendy e os irmãos João e Miguel rumo à Terra do Nunca. Lá, eles encontram a fada Sininho, os Garotos Perdidos e o Capitão Gancho, o antagonista que não consegue compreender como Peter Pan mantém a alegria e pureza da infância.

De acordo com Thiago Braga, chefe da Divisão de Arte e Cultura da Unifor, o projeto Teatro para a Infância Unifor teve início em março de 2025 com o objetivo de formar novos espectadores. A iniciativa propõe uma programação contínua de peças infantis. "Entendemos que assistir a peças de teatro na infância estimula a imaginação e a criatividade, promove desenvolvimento emocional e amplia o repertório cultural desse público", diz.