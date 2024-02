Guarda-vidas salvam mais de 100 pessoas de afogamentos nas férias de dezembro e janeiro de 2023

A Operação Férias 2023.2 foi finalizada com êxito na quarta-feira, 31 de janeiro, com o total de 181 resgates. Mais equipamentos, como seis viaturas 4x4, e 115 guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). A operação tem como objetivo prevenir afogamentos nas praias cearenses.

Somente a 1ª Companhia de Salvamento Marítimo da Praia do Futuro realizou 165 salvamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da ajuda em salvar os banhistas, cerca de 35 mil ações preventivas foram feitas com os banhistas em Aracati, Caucaia, Fortaleza e Jijoca de Jericoacoara.