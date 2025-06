"Enem Não Tira Férias" começa nesta terça-feira, 24; abertura será na Estação das Artes

A partir desta terça-feira, 24, estudantes da rede pública estadual do Ceará terão acesso a uma nova programação de reforço para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com o lançamento do projeto Enem Não Tira Férias, promovido pela Secretaria da Educação (Seduc).

A abertura será realizada às 14 horas, no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e da secretária da Educação, Eliana Estrela.