Operação de férias nas praias do Ceará é iniciada com 62 bombeiros por dia

Bombeiros iniciam "Operação férias" nas praias do Ceará Crédito: Divulção/SSPDS

Segundo Romário Fernandes, capitão do CBMCE, foi feito um investimento de R$ 250 mil para aquisição de novos equipamentos aquáticos, sendo eles: 200 apitos, 150 flutuadores, 150 nadadeiras, 25 binóculos, 25 coletes salva-vidas e 25 capacetes. Além disso, Romário destaca que algumas praias vão receber atendimento pré-hospitalar. “Nas praias do Futuro e Barra do Cauípe, onde a demanda por atendimento é maior, haverá o reforço de duas viaturas tipo resgate, equipadas para o atendimento pré-hospitalar, essenciais para casos de afogamento que necessitam de oxigenoterapia.” De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), além do reforço de bombeiros nas praias, serão empregadas viaturas 4×4, motos aquáticas, quadriciclos e botes de salvamento infláveis.