Homem é indiciado por lesão corporal após agredir dono de bar com copo de vidro em Fortaleza

Ticiano Alves de Carvalho foi acusado de lesão corporal grave pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A agressão aconteceu no último dia 7 de junho durante um evento, em um condomínio residencial, no bairro Parque Iracema

O acusado é suspeito de agredir o empresário Bruno Paranaiba Ruguê com um copo de vidro durante um evento particular. A vítima, que é dono de um bar móvel, prestava serviços para uma festa, no último dia 7 de junho, dentro de um condomínio residencial, no bairro Parque Iracema, em Fortaleza .

Um homem identificado como Ticiano Alves de Carvalho foi indicado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) pelo crime de lesão corporal grave. A decisão aconteceu no último dia 23 de junho, por meio do 26º Distrito Policial, e foi encaminhado à Justiça do Ceará.

Imagens de uma câmera de segurança do local e que, atualmente, circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem conversa com o empresário na área destinada à preparação de drinks e, em seguida, o agride com um copo.

Após o ataque, o suspeito é contido por convidados do evento e retirado do local, enquanto a vítima recebe os primeiros socorros de outras pessoas no espaço. No momento, elas tentam estancar o sangramento com um pano no rosto do empresário, vítima da agressão.

O empresário chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde. No local, ele precisou levar 62 pontos no rosto. Um dos impactos da agressão seria o possível rompimento do ducto salivar da vítima, que teria sido rompido, ocasionando dor e inchaço. Ele chegou a denunciar o caso na época nas redes sociais e relatou que ficou com dificuldade de falar devido à agressão sofrida.