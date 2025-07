Estudantes denunciam superlotação em transporte universitário do Eusébio

Estudantes universitários que moram no Eusébio – cidade a 21,9 km de Fortaleza – denunciam as condições do transporte universitário oferecido pelo Município. Serviço, de acordo com a Prefeitura da Cidade, contempla 1.300 estudantes em 15 rotas por dia.

Your browser does not support the video tag.

Na terça-feira, 1º, um vídeo que circulava em grupos de WhatsApp relacionados ao transporte exibiam os estudantes amontoados. As imagens mostravam ainda que, para que parte dos estudantes consiga sair do veículo, diversas pessoas que estão na frente precisam descer para que o desembarque aconteça.

Relatos dos estudantes

Rodrigo Maciel, estudante de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi quem registrou as imagens mais recentes. Segundo ele, um erro de planejamento nas rotas – que mudam com frequência – fez com que apenas um ônibus atendesse os alunos da UFC (campi Benfica e Pici), do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

“Aguardei o ônibus da Universidade Federal do Ceará e tentei subir. Não tinha como entrar na parte de trás, onde vão os passageiros sentados, porque não havia mais espaço nem para ficar em pé! O motorista tentou trazer para dentro a maior quantidade possível de estudantes, mas aí chegou o momento que não tinha mais como. Vários estudantes deixaram de ser levados por não conseguirem entrar”, relatou.

“Quando cai chuva é a mesma coisa que se estivesse do lado de fora tomando banho de chuva. Tem goteiras dentro do ônibus que tornam os assentos um verdadeiro passeio no lago”, descreve Eric Moreira, 20, estudante de Economia na UFC.