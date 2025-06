3ª onça é encontrada morta, vítima de atropelamento, em Morrinhos, no Ceará

Uma onça foi encontrada morta, vítima de atropelamento na estrada que liga o Triângulo do Marco e Morrinhos , no Ceará . O caso aconteceu no último sábado, 31, e preocupa moradores e autoridades ambientais.

A Prefeitura de Morrinhos solicitou, por meio de ofício, a suspensão imediata das atividades de exploração na porção da Serra do Mucuripe, no município. A medida é justificada por graves impactos ambientais já observados na região.

“Fora outros animais que só se via no topo da serra, hoje, aparecem com frequência nestas comunidades”, aponta o arquivo.

O POVO procurou a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) para saber mais detalhes sobre os atropelamentos envolvendo os felinos silvestres em maio último.

A Difis também esclarece que não realiza acompanhamento contínuo de casos de atropelamento de animais silvestres. Contudo, a autarquia afirma que atua de forma integrada com outras instituições sempre que recebe denúncias formais envolvendo possíveis impactos ambientais decorrentes de atividades humanas, especialmente em áreas sensíveis ou protegidas.

Em relação ao funcionamento da pedreira e sua possível relação com ocorrências ambientais, a Difis confirma que há três denúncias registradas em seu sistema, referentes à referida localidade.

Uma vistoria técnica está programada para ocorrer nos próximos dias. O objetivo é verificar in loco a procedência das denúncias.

“Caso sejam constatadas irregularidades, serão adotadas todas as medidas administrativas e legais cabíveis, conforme prevê a legislação ambiental vigente”, finaliza a pasta em nota.

Atividades de mineração estariam causando evasão de animais silvestres da Serra

O analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e chefe do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas), Alberto Klefasz, explicou ao O POVO o que poderia estar causando tantos acidentes com animais silvestres na região.

“[A situação] poderia estar sendo causada por um processo de degradação do ambiente. Eles [empresas] vão derrubando as matas e com isso onças e gato-do-mato — considerados predadores — passam a ter menos recursos para explorar”, explica.

Por conta da degradação, os animais são forçados a procurar lugares onde teriam menos possibilidade de abrigo e alimentação, assim, ficando expostos. Além de facilitar a ocorrência de atropelamentos, a situação estaria causando conflitos com animais de criação.

“Por conta do desmatamento e queimadas, tudo isso afasta esses animais dos locais que eles utilizam como abrigo, obrigando a aproximação em habitações e rodovias, onde eles são expostos a atropelamentos”, explica.

Os felinos, de acordo com Alberto, se adaptam muito facilmente em vários tipos de ambiente e hoje existem em grande parte do Estado. “Onde ainda existe algum tipo de vegetação. Eles conseguem sobreviver inclusive até próximo a áreas metropolitanas, inclusive de Fortaleza”.

Alberto conta que além dos atropelamentos, há relatos do aparecimento desses animais em regiões habitadas e caindo em cisternas.

O que fazer ao avistar um animal silvestre?

Em casos de avistamento de animais silvestres, a população é orientada a notificar os órgãos competentes São órgãos competentes o Ibama, Batalhão de Polícia do Meio Ambiente da Polícia Militar do Estado do Ceará (BPMA), Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE).

com o máximo de informações possíveis: “Tirar foto e, se possível, que tenha uma coordenada geográfica”.

Alberto também orienta que é preciso autorização para manejar um animal silvestre, estando vivo ou morto. “Inclusive porque a pessoa fica exposta a várias doenças tendo contato com aquilo [animal]. Além de não ser permitido”, conclui.

O Centro de Triagem de Animais Silvestres (Ceta), do Ibama, recebe animais silvestres por entrega voluntária, resgate ou oriundos de apreensão de fiscalização.

O Centro também oferece recuperação e destina esses animais por meio de soltura ou encaminhamento para empreendimentos de fauna devidamente autorizados. Atualmente, o equipamento não possui dados específicos sobre casos de atropelamento envolvendo animais silvestres.

O POVO entrou em contato com a pedreira Mineração Agreste para saber o posicionamento da empresa em relação aos acontecidos.

Em nota, a pedreira informou que os casos não têm relação, porque a empresa, em sua produção de rochas ornamentais, utiliza o fio diamantado como técnica de corte. “Uma inovação que define a qualidade e a integridade dos blocos extraídos, e o impacto ambiental gerado, não se fazendo mais necessário o uso recorrente do processo de explosão.”

“A empresa mantém, em constante atualização, as licenças ambientais e operacionais solicitadas para a apropriada execução de suas atividades, pautada em estudos feitos em suas áreas de atuação, considerando o bem-estar e a preservação do bioma e da comunidade lá inseridos”, finaliza a nota.

Confira registros do momento: