CNH gratuita para analfabetos no Ceará; saiba como irá funcionar

Programa ABCDetran, criada pelo Governo do Ceará, oferece habilitação gratuita para beneficiários do Bolsa Família

Intitulada ABCDetran , a iniciativa foi sancionada nesta quarta-feira, 26, pelo governador Elmano de Freitas (PT), e tem como objetivo promover mais inclusão e segurança no trânsito no Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O programa foi desenvolvido em parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc). A proposta é oferecer, de forma gratuita, aulas de letramento e educação no trânsito, além das etapas práticas de formação, para pessoas que não sabem ler nem escrever, mas desejam tirar a habilitação.

Assim como no programa CNH Popular, os candidatos selecionados devem estar inscritos no Programa Bolsa Família e serão isentos de taxas do processo de habilitação.

LEIA TAMBÉM| CNH Popular atende 100 municípios em 2025, no Ceará



Como funciona o ABCDetran

De acordo com informações do Governo do Ceará, os participantes do projeto passarão por um curso preparatório com conteúdo voltado ao letramento e à alfabetização, além de formação sobre educação no trânsito. Essa etapa será oferecida de forma digital e contará com o acompanhamento de monitores.