Prova da OAB: candidatos denunciam violação do edital e pedem anulação de questão

Fachada da OAB Ceará / Crédito: Divulgação/ OAB Ceará

A segunda fase do 43º exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), aplicado no 15 de junho, tem sido alvo de críticas por parte dos candidatos. A denúncia é referente a uma questão, na qual o candidato teria de produzir uma peça jurídica. De acordo com os candidatos, teria havido violação de regras que estavam presentes no edital. OAB e Fundação Getúlio Vargas afirmam que há respaldo tanto no edital quando na legislação vigente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em sua segunda fase, o Exame de Ordem Unificado foi composto por uma prova prático-profissional, onde o enunciado tem como resposta uma peça jurídica — documento que solicita algo ao juiz durante um processo — e outras quatro questões discursivas elaboradas seguindo a área jurídica escolhida pelo candidato no momento da inscrição. A questão que gerou a reação dos candidatos era de Direito do Trabalho e solicitava uma peça jurídica para a defesa de um cliente hipotético. Quando o gabarito do Exame saiu, com a banca considerando como resposta correta a “Exceção de Pré-Executividade (EPE)”, que seria incomum na área trabalhista, conforme as denúncias, os candidatos reagiram. Segundo o advogado e professor de Direito do Trabalho, Marcelo Muniz, uma regra fundamental do edital foi burlada, que diz que deve existir apenas uma peça correta, com sua nomenclatura prevista na lei.

“No entanto, a banca admitiu mais de uma possibilidade, o Agravo de Petição e, ao mesmo tempo, exigiu como correta a Exceção de Pré-Executividade, que sequer possui previsão legal específica quanto à sua denominação. Isso fere diretamente o critério do “nomen iuris” e compromete a segurança jurídica da prova”, explica. Ele pontua que a situação se agrava ainda mais porque os candidatos não tiveram acesso à jurisprudência enquanto faziam a prova. “Isso viola o princípio da isonomia, pois impôs uma exigência que não poderia ser cumprida em igualdade de condições por todos os examinandos”. Jaqueline Carneiro foi uma das candidatas e relatou frustração e indignação com o ocorrido. “Nos fazem levar biscoito ou chocolate dentro de sacos plásticos, garrafa de água sem rótulos e caneta transparente. Olham até a sola de nossos sapatos. Mas não respeitam o próprio edital”.

Segundo ela, o enunciado também estava mal elaborado, o que não viola o edital, mas a escolha da solução, sim. "O que está em jogo são os nossos sonhos. Anos de dedicação na graduação, investimentos em cursinhos, livros, materiais, sem falar na taxa de inscrição que pesa muito no bolso. Tudo isso parece estar sendo ignorado por conta de erros que não são nossos", desabafa.