Duzentas crianças participam da "maior aula de natação do mundo" em Aquiraz

O evento tem como objetivo ensinar as crianças a nadar com segurança em piscinas e locais abertos. Entre os participantes estiveram crianças e adolescentes da Associação de Esportes Radicais de Aquiraz (AERA) e da Central Única das Favelas (CUFA). "Foi muito legal. Gostei muito. Uma estrutura muito boa. Estou gostando muito. É minha segunda vez aqui e agora vou me divertir mais ainda. Estou ansioso para ir nos brinquedos", comenta David de Oliveira, 15, um dos participantes da aula. Além da equipe do próprio parque, o grupo de instrutores da aula contou com o medalhista olímpico Thiago Pereira. Com participações em olimpíadas, jogos Pan-Americanos e outras competições de alto nível, o nadador conversou com os jovens sobre a importância do nado não só para lazer, mas também para situações de sobrevivência. Maior aula de natação do mundo no beach park Crédito: FÁBIO LIMA Maior aula de natação do mundo no beach park Crédito: FÁBIO LIMA Thiago Pereira, medalhista olímpico de natação e recordista de medalhas em jogos Pan-Americanos fez a abertura da aula Crédito: FÁBIO LIMA Maior aula de natação do mundo no beach park Crédito: FÁBIO LIMA Maior aula de natação do mundo no beach park Crédito: FÁBIO LIMA Maior aula de natação do mundo no beach park Crédito: FÁBIO LIMA Maior aula de natação do mundo no beach park Crédito: FÁBIO LIMA

Quando tinha apenas um ano de idade, Thiago quase morreu em um afogamento, o que inclusive motivou a mãe, Rose Vilela, a matriculá-lo nas aulas de natação, já no dia seguinte. Hoje multicampeão e fundador de um instituto de prevenção à acidentes na água, ele projeta que o nado deveria fazer parte até da grade curricular nas escolas pelo mundo. “O primeiro ponto é a gente voltar o esporte para a escola pensando na saúde e educação. Alta performance vem com o tempo. E obviamente, a natação é o único esporte que salva vidas. Você sabendo nadar você consegue evitar até 88% dos afogamentos”, pontua o também recordista de medalhas nos jogos Pan-Americanos, com 23 conquistas. A ideia principal do evento é evitar que incidentes como o que ocorreu com Thiago evoluam para uma eventual tragédia. Dados da World Waterpark Association (WWA) organizadora mundial do evento, indicam que os afogamentos ainda são a principal causa de mortes acidentais entre crianças de 1 a 4 anos e a segunda maior nos não intencionais envolvendo crianças até 14 anos.

A parceira com o Beach Park foi firmada logo no início do evento, ainda no ano de 2010. Segundo o CEO do parque, Murilo Pascoal, o evento é, além de uma forma de divulgar a segurança na água, ficar mais próximo à comunidade aquirazense. "A gente faz algumas ações como essa ao longo do ano. A gente tá localizado em Aquiraz e a gente tem que ter essa conexão com a sociedade do município e ajudar a fazer essa conscientização no município em que a gente está", afirma. Aula acontece em mais de 20 países pelo mundo Promovida pela WWA, a aula é realizada anualmente em mais de 20 países pelo mundo, sempre com o intuito de fomentar o nado seguro para crianças. Além do Brasil, a ação conta com outros parceiros na América do Sul, como Argentina e Equador, bem como nações da Europa, américas Central e do Norte, África, Ásia e Oceania.