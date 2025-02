Casa de repouso São Gabriel é interditada por condições inadequadas de funcionamento / Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Casa de Repouso São Gabriel, localizada no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, foi interditada após vistoria do Ministério Público do Estado (MPCE) constatar uma série de irregularidades e condições inadequadas para o acolhimento dos mais de 60 idosos que moram no local. Em 2019, o mesmo abrigo foi fechado por problemas estruturais, assistenciais e sanitários.

A interdição foi tomada pela 7ª Vara da Fazenda Pública, podendo a instituição receber uma multa diária de R$ 1.000,00, caso mantenha ou receba novos residentes.