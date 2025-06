Hospital Infantil Albert Sabin inaugura 234ª brinquedocreche do Estado

Em mais uma visita à Fortaleza para o atendimento das filhas no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), unidade da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), a psicóloga Alcylanna Nunes, 27, ficou surpresa ao encontrar um novo espaço lúdico no local: a brinquedocreche. O equipamento, 234ª do Estado do Ceará, foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 13.

Há cerca de um ano, as gêmeas Maria Eloize e Elis Maria, de 1 ano e 9 meses, são acompanhadas pelo Programa de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), no Centro de Especialidade da unidade hospitalar. Dessa vez, a consulta de rotina foi regada aos sorrisos das garotas, que não tardaram em experimentar os novos brinquedos durante o aguardo do atendimento.