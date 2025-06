Indústria de alumínio no Crato é averiguada por emissão de fumaça

A Secretaria de Meio Ambiente do Crato e a Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará (Semace) foram notificadas pelo Ministério Público do Ceará para realizarem averiguações em uma empresa de alumínio sediada no Crato, a 538 km de Fortaleza. A empresa estaria emitindo fumaça em grande volume. A poluição atmosférica é avistada no anel viário que interliga o município a Juazeiro do Norte. De acordo com moradores da região, o volume de fumaça é maior durante a noite.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Qualidade do ar: SAIBA como se define, quem mede, qual o ideal e mais

O Ministério Público do Ceará (MPCE) abriu inquérito civil para investigar as licenças ambientais da empresa após a circulação de vídeos nas redes sociais mostrando uma espécie de névoa encobrindo a região do Cariri, sobretudo o município de Juazeiro do Norte.

A notificação, expedida pela 6ª Promotoria de Justiça do Crato, quer que os órgãos ambientais verifiquem a existência de licenças ambientais e se o que está previsto nos licenciamentos está sendo cumprido pela indústria. VEJA TAMBÉM | Serviço de monitoramento de qualidade do ar em Fortaleza terá o dobro de equipamentos



Licença de 2015 e redução dos danos ambientais Em entrevista a rádio O POVO CBN Cariri, o titular da secretaria do meio ambiente do Crato, George Borges, disse que técnicos do órgão fizeram duas visitas ao local. Na primeira, realizada durante o dia, não foi constatado um volume intenso de fumaça. Já na segunda visita, feita na última quinta-feira, 12, os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Crato analisaram a documentação da empresa, constatando haver uma licença expedida em 2015 pela Prefeitura do Crato, verificando que o impacto da emissão da fumaça era regional, o que foi constatado agora, uma vez que Juazeiro do Norte está sendo atingido pela fumaça.

De acordo com George Borges, pelo fato de a empresa ter impacto regional, foi solicitado o apoio da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace). “Estamos tentando detectar esse problema, e essa empresa vai ter que fazer algum reajuste, como aumentar a quantidade de filtros. Tem que se adequar para não estar causando danos à população circunvizinha”, disse ele.