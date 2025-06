O que é o toque no meu celular? Entenda alerta da Defesa Civil no Ceará

Alerta da Defesa Civil será enviado neste sábado, 14 / Crédito: Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil do Ceará realizará neste sábado, 14, o primeiro teste do sistema Defesa Civil Alerta (DCA), como parte da fase de implantação da ferramenta. Os outros estados do nordeste também receberão. Trata-se de uma simulação do novo sistema e não indica risco iminente para a população. Entenda como funcionará o alerta.

Quais cidades do Ceará receberão o alerta da Defesa Civil?

Como parte da fase de implantação do sistema, o simulado envolverá os municípios de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Uruburetama, podendo alcançar regiões vizinhas e atingir cerca de 3 milhões de celulares.

Como funcionará o alerta da Defesa Civil no Ceará? O alerta sonoro e visual será enviado para todos os celulares via redes 4G e 5G. O aviso se sobrepõe aos aplicativos em uso no momento, e emitirá um som por dez segundos. O horário previsto para o alerta é às 12 horas deste sábado, 14, e não há necessidade de cadastro prévio dos usuários.