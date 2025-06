Santana do Cariri ganha primeiro museu orgânico da agricultura familiar do Ceará

A proposta do equipamento é apoiar e divulgar iniciativas ligadas à sustentabilidade e à preservação da Floresta Nacional do Araripe (FLONA), a primeira Floresta Nacional do Brasil.

Santana do Cariri, localizada a cerca de 500 km da capital, Fortaleza, recebeu o primeiro museu orgânico do Ceará voltado à agricultura familiar — o Lavida: Museu de Agricultura Familiar da Chapada do Araripe. A inauguração foi realizada na última quinta-feira, 5, no Sítio Lírio. A iniciativa é coordenada pelo Sesc. Atualmente, o Ceará conta com 23 museus orgânicos, sendo 13 deles localizados na região do Cariri.



Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nesta sexta-feira, 13, o gerente de Cultura do Sesc Ceará, Alemberg Quindins, explicou que o equipamento está alinhado com práticas sustentáveis de agricultura familiar realizadas na Floresta Nacional do Araripe, como o extrativismo racional e a criação de abelhas. Ele detalhou que o museu oferece ações voltadas ao turismo rural, como visitas técnicas, rodas de conversa, vivências e alimentação com base em ingredientes locais.