Hospital da PM: Elmano diz que ficou "evidente" para o MP que mudança não compromete SUS

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nessa quinta-feira, 5, que para o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ficou “evidente” que a transferência do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA) para a Polícia Militar do Ceará (PMCE) “não vai comprometer o atendimento à população”. A mudança tem gerado embates entre o Governo do Estado e órgãos de controle desde 2024, quando o chefe do Executivo estadual anunciou que tinha iniciado as negociações. A situação parece se encaminhar para um acordo entre as partes.

Sobre o hospital, a reunião que tivemos, eu entendi que houve o entendimento de como poderia ser a transferência do serviço, mantendo o serviço do SUS e atendendo a corporação que, eu sou da tese já conhecida, de que nós temos que saber reconhecer homens e mulheres que colocam a sua vida em risco para nos proteger, no caso os policiais militares", afirmou governador. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ele continuou: "E ficou evidente para o Ministério Público que não vai comprometer o atendimento à população". O governador destacou, ainda, que "o Ceará vivencia o grande fortalecimento do serviço público de saúde à população", citando alguns equipamentos, como os hospitais de Quixeramobim e do vale do Jaguaribe. Uma sinalização que demonstra, enfim, uma possível negociação, foi o pedido de suspensão, por 30 dias, de ação conjunta movida pelo MPF, MPCE e Defensoria Pública da União (DPU). A Ação Civil Pública movida pelos órgãos para parar a transferência, teve como argumento de que a mudança atentaria contra "direitos fundamentais" de usuários do SUS, conforme trouxa a coluna Vertical, por Carlos Mazza.

Segundo os órgãos de controle, o pedido ocorre diante da "possibilidade de construção de uma composição conciliatória" com o governo de Elmano de Freitas, após nova audiência realizada na sexta-feira, 30. Uma audiência entre as partes já havia sido realizada no último 23 de maio, mas não chegaram a um acordo. A reunião foi agendada pelo juiz da 2ª Vara Federal do Ceará, Jorge Luís Girão Barreto, que comandou os trabalhos.

O MPCE foi procurado pelo O POVO para verificar em que pé está a conversa com os órgãos e se realmente ocorreu um acordo. O Ministério Público informou apenas que “as negociações estão em andamento”. O POVO entrou em contato também com o Governo do Estado e com a Defensoria Pública da União. A matéria será atualizada quando houver retorno por parte dos órgãos. Entenda o caso Em junho do último ano, o governador Elmano de Freitas anunciou que estavam ocorrendo negociações para viabilizar a mudança. A fala ocorreu em evento realizado no dia 28 de junho de 2024, quando o petista empossou 423 policiais militares na corporação.

Desde então, o impasse foi marcado tanto por manifestações de funcionários e pacientes, bem como foi alvo de recomendação do Ministério Público Federal (MPF) em atuação conjunta com o MPCE. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) também se manifestou contra a iniciativa após denúncia realizada pelo deputado Lucinildo Frota (PDT). Por meio de ofício, o CNS encaminhou o caso para o MPF após analisar o ato em questão e observar “as potenciais ilegalidades e inconstitucionalidades envolvidas”. “A militarização da gestão de uma unidade assistencial de saúde pública (...), representa violação aos princípios constitucionais e legais que regem a administração da saúde pública, notadamente os princípios da universalidade, integralidade, equidade, participação popular e controle social”, dizia o ofício.