Elmano quer integração de dados para melhorar políticas sociais e energéticas

Para o governador, há um banco de dados consistentes em diversos setores como educação, proteção social e saúde / Crédito: FERNANDA BARROS

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou nesta quarta, 11, durante o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global, que é necessária uma integração de dados para melhorar as políticas públicas do Estado. O evento, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reunirá até o dia 13 de junho representantes do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para debater temas estratégicos dos países.

“Precisamos conhecer bastante os dados de demandas de H2V pelo mundo, como está a situação da matriz energética nos diversos países, porque é isso que vai subsidiar se aquele investimento tem viabilidade ou não […] Hoje mesmo estamos estudando as nossas potencialidades de atração de data centers porque nós sabemos que de bastante energia — de preferência, energia limpa — utilizando cabo de fibra óptica.” Nesse sentido, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, afirmou que, o fato de outros países participantes do evento serem fortemente dependentes de combustíveis fósseis, faz com que o Brasil vire uma referência na composição da matriz energética. “Esse é um ponto muito importante, porque estamos vindo de uma época de forte dependência de combustíveis fósseis. E há uma série de alternativas, do ponto de vista da constituição de fontes de energia, que não sejam tão agressivas.”

Ideia é trabalhar com estatísticas “preditivas”, diz IBGE O presidente do IBGE também ressaltou que o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global visa repensar conceitos, metodologias e indicadores que digam mais respeito à realidade dos países participantes. Uma das questões trabalhadas é a possibilidade de utilizar cada vez mais a chamada estatística preditiva. “Ou seja, como as políticas públicas poderão ter um papel preventivo frente a tendências que estamos assistindo, o que é uma realidade do Brasil, mas não apenas do País. São políticas que se antecipam a questões que, de certa maneira, vão ocorrer em algum tempo à frente”, explica. Sobre o planejamento em relação aos próximos anos, Marcio Pochmann ressaltou que o instituto possui um plano de trabalho. Atualmente, estão analisando, por exemplo, como será o Censo de 2030, quais novas pesquisas serão necessárias no âmbito da economia digital.