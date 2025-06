Mais de 100 filhotes de tartarugas marinhas em risco de extinção são levados ao mar em Aquiraz

No total 101 tartarugas naceram, outras nove naceram mortas e outras nove ainda não eclodiram / Crédito: Carlos Mariano

Mais de 100 filhotes de tartarugas marinhas em risco de extinção, foram levados em segurança ao mar após nascerem. O evento aconteceu na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, por volta das 8 horas desta segunda-feira, 9. CONFIRA | 90 filhotes de tartaruga são soltos no mar da praia do Futuro



As tartarugas recém-nascidas, da espécie Oliva (Lepidochelys olivacea), foram monitoradas e lavadas em segurança ao oceano pela Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Marinhos (Apremace), por meio do Projeto Amigos do Mar. Essa foi a primeira vez que a espécie Oliva foi registrada durante a temporada de 2025, do total de 114 ninhos de tartarugas atualmente monitorados pela equipe do Projeto Amigos do Mar. As temporadas de nascimento de tartarugas costumam ocorrer no primeiro semestre do ano. Mas a temporada de 2025 iniciou em 19 de dezembro de 2024 e terminará em julho deste ano. O evento reuniu moradores, turistas e ambientalistas que assistiam o momento de nascimento e soltura dos bichinhos. No total, nasceram 101 tartarugas marinhas da espécie Oliva, nove nasceram mortas e outras nove não eclodiram. Veja o vídeo:

O vice-presidente da Apremace e coordenador-geral do Projeto Amigos do Mar, Carlos Mariano Pereira, celebra a quantidade de filhotes que foram para o oceano hoje, 9, em razão do risco de extinção que as espécies enfrentam. “A tartaruga Oliva está entre as cinco espécies em risco de extinção. Então nós tivemos hoje essa soltura que foi 100% de sucesso, porque nós tivemos 101 filhotes vivos, levados ao mar com segurança”, comenta Mariano. A Apremace conta com licença federal para o manejo adequado e para a preservação das tartarugas marinhas nos 37 km de faixa de areia da costa do município de Aquiraz.

Só nesta temporada a equipe do projeto já levou aproximadamente 12.300 filhotes vivos, com segurança, ao mar. As equipes realizaram a soltura e nascimento de aproximadamente 30.465 filhotes de tartarugas marinhas no Litoral de Aquiraz, desde o início do projeto em 2022. Além disso, para ele o número representa um crescimento exponencial de tartarugas marinhas preservadas e levadas ao mar. “Em 2022, nós levamos ao mar 4 mil filhotes em 29 ninhos. Em 2023, nós já levamos 6 mil e 500 filhotes, de 87 ninhos. Em 2024, nós levamos ao mar 8 mil e 438 filhotes. Em 91 ninhos. E hoje nós já estamos na casa dos 12 mil e 600 filhotes. Só nessa temporada de 2025”, informa Mariano.