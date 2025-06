Projeto da UFC é contemplado com ajuda financeira de organização internacional

A Plataforma Digital Culturama foi a única proposta brasileira a ser escolhida, e receberá um incentivo de R$ 100 mil para desenvolver o ambiente virtual do projeto, como site e aplicativo

A Plataforma Digital Culturama foi a única proposta brasileira a ser escolhida, e receberá incentivo de R$ 100 mil para desenvolver o ambiente virtual - como site e aplicativo - para a promoção da cultura com foco na inclusão digital e cultural de jovens de 15 a 24 anos. Previsão é que cerca de 60 mil jovens cearenses sejam beneficiados.

Uma plataforma idealizada e promovida pela Universidade Federal do Ceará (UFC) foi um dos 18 projetos contemplados pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para embolsar ajuda financeira e técnica para a transformação digital na região ibero-americana.

O projeto será desenvolvido pela instituição federal em parceria com as escolas de tempo integral da rede estadual de ensino, com a perspectiva de democratizar o acesso a conteúdos culturais e formativos.

“O impacto do projeto está diretamente relacionado ao reconhecimento da cultura como elemento essencial na formação dos estudantes, especialmente os da rede pública”, afirma Sandro Gouveia, pró-reitor de Cultura da UFC.

No site, estarão disponíveis informações sobre eventos, oficinas, exposições, cursos, bolsas e projetos da UFC para estimular o engajamento e o desenvolvimento formativo dos alunos do ensino superior e das escolas públicas.