Veículo em alta velocidade colide contra poste em Fortaleza

Um carro de passeio em alta velocidade - conduzido por uma mulher - colidiu contra um poste na rua Antônio Pompeu, no Centro de Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 5. Após o acidente, o trecho esteve bloqueado com cones no cruzamento entre as ruas Jaime Benévolo e Conselheiro Tristão, na manhã desta sexta-feira, 6. LEIA MAIS | Quatro pessoas morrem em acidente entre ambulância e caminhão em Itapipoca



É necessário entrar à esquerda na rua Conselheiro Tristão, seguir pela direita na avenida Domingos Olímpio e novamente à direita na rua Solon Pinheiro.

Para que a via seja completamente liberada, é preciso que a empresa responsável por esse poste realize os reparos necessários na estrutura. A Enel Ceará informa que não é responsável pelo poste, porque o equipamento não é de energia elétrica. O POVO apurou as informações citadas acima por meio dos agentes da AMC que executavam a interdição no local.

No último sábado, 31, um carro de modelo Ford Ka branco também bateu no mesmo poste da rua Antônio Pompeu, no Centro de Fortaleza. Mas em nota, a AMC comunicou que "não há informações do que teria provocado danos à estrutura". Confira a íntegra da nota da AMC A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que realiza, na manhã desta sexta-feira (06/06), controle e bloqueio de tráfego no cruzamento da rua Antônio Pompeu com a rua Jaime Benévolo, no Centro, devido a um poste de telefonia danificado.