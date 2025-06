Saturação Total: Ceará reforça policiamento com mais mil agentes nas ruas

Operação Integração Saturação Total aconteceu nesta sexta-feira, 6. Governador Elmano de Freitas acompanhou saída da tropa para as ruas / Crédito: Divulgação/Governo do Estado

Em seguimento da Operação Integração Saturação Total, o Governo do Ceará anunciou nesta sexta-feiram 6, um reforço de mais de mil policiais que cicularão nas ruas de todo o Estado. A saída da tropa para o serviço, na areninha do bairro Pirambu, foi acompanhada em Fortaleza pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá. Na ocasião, o secretário ressaltou os dados divulgados anteriormente pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Essas operações são muito importantes. De janeiro a maio, nós prendemos, por homicídio, 1.144 pessoas, que representa, só no mês de maio, por exemplo, 50% a mais do que em maio do ano passado”, afirmou o secretário. Saturação Total: operação policial no Ceará prende 55 suspeitos envolvidos em crimes | VEJA O reforço do policiamento, de acordo com o governador, tem como prioridade o combate ao crime. “A estratégia é a presença de polícia na rua para proteger o cidadão e dissuadir aquele que está pensando em praticar o crime, para ele ver a polícia e não praticar, e se praticar ele ser preso”, disse. “É isso que estamos fazendo aqui, reforçando o policiamento nas ruas. Em todo o Estado são mais de mil policiais extras, para que possamos assim dar mais paz e tranquilidade ao cidadão que está terminando mais uma semana de trabalho”, acrescentou Elmano.