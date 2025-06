Operação contra exploração sexual de crianças: 17% dos presos no CE têm entre 54 e 59 anos

A operação resultou no cumprimento de 87 mandados de prisão, alguns para mais de um alvo, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e um ato infracional cometido por menor. Houveram também 18 prisões em flagrante, totalizando assim as 111 capturas.

A ação compõe iniciativa nacional, executada entre 30 de abril e 30 de maio, como parte da campanha Maio Laranja, que visa combater crimes do tipo contra crianças e adolescentes. Em ações educativas, conforme a SSPDS, a campanha atingiu 21 mil pessoas no Estado.

Ao todo, 140 municípios cearenses foram alvo da operação durante o último mês, seja através de ofensivas policiais, bem como ações educativas em instituições de ensino e outros locais públicos.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção dos grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Janaína Braga, as ações foram um braço importante da operação, visando capacitar a população para identificar casos de violência sexual contra crianças.