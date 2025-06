PF faz operação contra fraudes a aposentadoria, salário-maternidade e seguro-desemprego no Ceará

A Operação Serôdio acontece em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP).

Conforme as investigações, de forma irregular, os investigados usavam as plataformas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de Informações à Previdência Social (GFIP) e e-Social para acessar benefícios.

Os suspeitos poderão responder pelos seguintes delitos:

associação criminosa,



estelionato previdenciário,



falsidade ideológica,



falsidade material e



lavagem de dinheiro.