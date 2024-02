Mães do Curió transformam dor e saudade em Maracatu na Domingos Olímpio

Com desfiles e bloquinhos a segunda noite na avenida foi marcada com a presença de muitos foliões

Mães que representam os filhos mortos na Chacina do Curió, matança de 2015 que deixou 11 mortos em Fortaleza, mostraram a sua força neste Carnaval.

A dor se transformou em representatividade na avenida Domingos Olímpio.

O Maracatu virou saudade com as Mães do Curió em alma e corpo para desfilar no asfalto pelas suas crias.