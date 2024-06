PM condenado pela Chacina do Curió é acusado de fraude em visto dos EUA

Repórter do caderno de Cidades

Antônio José de Abreu Vidal Filho teria mentido durante processo de obtenção do visto ao afirmar que não era acusado ou condenado por crime no Brasil. Ele nega ilegalidades

Um dos policiais militares condenados pela Chacina da Grande Messejana, também conhecida como Chacina do Curió, foi denunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no último dia 29 de maio. Antônio José de Abreu Vidal Filho, de 30 anos, é acusado de mentir durante o processo de obtenção do visto para entrar e permanecer nos EUA.

O agora ex-PM nega a acusação. Em audiência na Justiça Federal dos EUA, ele afirmou não ter mentido no processo de obtenção do visto, pois não havia sido condenado até então pelos assassinatos. Advogados norte-americanos teriam orientando-o durante o processo.

Conforme divulgado pelo U.S. Attorney's Office (cujas funções se assemelham ao Ministério Público Federal do Brasil, embora esteja subordinado ao Departamento de Justiça) no estado de Massachusetts, Antônio José tem contra si duas acusações de fraude de visto, duas acusações de perjúrio e uma acusação de falsificação.