Evento reúne serviços de cidadania em Maracanaú, que irá lançar programa de inclusão social

Com o objetivo de oferecer a população de Maracanaú, município distante 25,49 km de Fortaleza, acesso gratuito a atendimentos que promovam autonomia, desenvolvimento pessoal e oportunidades de trabalho, a prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Inclusão e Cidadania, realizou neste sábado, 31, o evento “Sábado da Inclusão”. A ação, que ocorreu das 9 às 12h30min na escola Adauto Ferreira Lima, no bairro Timbó, contou com a oferta de vagas de empregos, cursos, oficinas, palestras e mentorias, além do projeto Caminhão do Cidadão, que oferece serviços de emissão de documentos.

No evento, a prefeitura de Maracanaú informou que irá lançar o programa de inclusão digital "Eu Quero Mais" no próximo dia 9 de junho. Secretário de de Inclusão e Cidadania do Maracanaú, Carlos Matos Crédito: Fábio Lima "Nós estamos partindo de um princípio que para superar a vulnerabilidade social é preciso um trabalho integrado, reforçado e integral. Então, nós temos instituições aqui trabalhando com qualificação profissional, outros trabalhando com acesso a crédito, outros trabalhando com empreendedorismo, para que aqueles que querem superar a vulnerabilidade possam ter acesso a esse serviço e superem", explicou o secretário de Inclusão e Cidadania do Maracanaú, Carlos Matos. Coordenadora de projetos e relacionamentos da FDR, Fabrícia Gois Crédito: Fábio Lima

Um dos participantes do evento foi a Fundação Demócrito Rocha (FDR), que realizou a palestra “Para seu negócio dar certo: padronize seus processos”. Esse tema foi escolhido, segundo a coordenadora de projetos e relacionamentos da FDR, Fabrícia Gois, pois “muitas vezes, o empreendedor que tem seu próprio negócio não consegue otimizar os recursos, e assim, ter um maior lucro”. A apresentação foi ministrada por Igor Santos, 17, e Gabriel Maciel, 18. Ambos trabalham juntos na empresa fabricadora de sorvetes Frosty, com auxiliar financeiro e auxiliar de processos, respectivamente. Eles destacaram que a área de processos requer bastante atenção e é essencial para que os empreendedores consigam “começar um negócio da maneira correta”. Palestrantes Igor Santo, na esquerda, e Gabriel Marcial, na direita Crédito: Fábio Lima

“A área de processos, ela é uma área que está ganhando muita visibilidade nessa época que a gente vive, porque durante o início das empresas, essa parte é deixada um pouco de lado. Portanto, a falta de organização acaba gerando algumas problemáticas, retrabalhos, e por isso a gente vem trazendo esse pontapé inicial, que é tão importante hoje em dia para o crescimento de um negócio”, detalha Gabriel. Outros parceiros da prefeitura nessa ação foram o Banco do Nordeste, o Instituto Federal do Ceará (IFCE), o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Associação de Jovens Empresários (AJE), a associação Somo um, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), entre outras empresas e instituições. A manicure Joana Dark, 39, foi ao evento exatamente em busca de aprendizados que a ajudassem a impulsionar seu trabalho. “Eu sou uma pequena empreendedora, trabalho em casa por conta própria, não tenho ainda meu espaço, aí vim buscar informações, algum norte de como funciona tudo, aprender mais”.

Prefeitura de Maracanaú irá lançar o programa “Eu quero mais” No dia 9 de junho, a prefeitura de Maracanaú, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, irá lançar o programa municipal de inclusão social, “Eu quero mais”. A ação, segundo o prefeito em exercício Gerson Cecchini, se estenderá pelos próximos anos. A ideia, de acordo com ele, será realizar trabalhos muito mais amplos do que esse do “Sábado da Inclusão”, avançando em todos os bairros do Município. “O lançamento do programa ocorrerá exatamente para que a gente fortaleça essa inclusão. É qualificação, é cuidar das pessoas. Nós temos hoje 33 mil famílias ainda no Bolsa Família em Maracanaú, então nós estamos focados em pegar essas pessoas, qualificar, dar oportunidades para que elas tenham consigam ingressar no mercado de trabalho”.