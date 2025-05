Idoso suspeito de atropelar e matar mulher com carroça após ter bebido é preso em Maranguape

Crime aconteceu no ano de 2018 no município de Cascavel; vítima chegou a ser socorrida, mas diante das lesão, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar

/ Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

O homem é suspeito de ter ingerido bebida alcoólica e atropelado uma mulher com uma carroça, na cidade de Cascavel, também na RMF. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Um idoso de 74 anos foi preso nessa quinta-feira, 29, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no município de Maranguape , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por um crime registrado em 2018.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS | Homem acusado de estuprar criança no DF é preso em Pacajus dez anos após o crime

Com informações sobre o caso e a identificação do suspeito, os policiais civis representaram pela prisão preventiva do idoso após decisão judicial em mãos.

Diante da prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Cascavel, onde as tratativas para a sua prisão foram realizadas. Ele foi colocado à disposição da Justiça.