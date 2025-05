Dois homens são mortos a tiros em via pública em Pacatuba

Crime aconteceu nesta sexta-feira, 30, no bairro Munguba; Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso

Dois homens foram mortos a tiros em uma via pública no bairro Munguba, no município de Pacatuba , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta sexta-feira, 30. Os corpos foram encontrados em uma matagal com diversas perfurações de disparo de arma de fogo.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações do duplo homicídio. Nenhum suspeito do crime foi preso até o fechamento desta matéria.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime. O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Pacatuba, unidade da Polícia Civil.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

2ª Delegacia de Pacatuba: (85) 3101 7428

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br