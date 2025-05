Crianças com alergia à proteína do leite de vaca aguardam vaga para entrar em programa estadual

Ruth Martins e seu bebê, Dominic, de 8 meses, que sofre com Alergia à Proteína do Leite de Vaca / Crédito: Arquivo Pessoal

Mães de crianças com alergia à proteína do leite de vaca denunciam atraso para obter uma vaga para levar seus filhos a uma consulta para entrar no Programa APLV-CE na rede pública de saúde. O longo tempo de espera tem causado angústia e preocupação, já que os bebês precisam da fórmula infantil especial para conseguirem se alimentar sem apresentar reação alérgica. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A mistura é disponibilizada de forma gratuita pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), mas pela demora no agendamento das consultas que as incluem nos programas, as mães precisam comprar as latas de fórmula, que chegam a custar R$ 300 uma lata com 400g, para que o quadro não se agrave e o bebê tenha uma boa qualidade de vida.

Conforme a presidente da Associação de Familiares e Amigos de Crianças com Alergias e Intolerâncias Alimentares (AFAC), Aline Saraiva, mais de 500 crianças entre 0 e 1 ano de idade estão à espera por uma vaga e que o caso é preocupante tanto pela demora em entrar no programa APLV como pela espera das crianças que precisam da fórmula.

“O uso da fórmula proteica é capaz de suprir as necessidades calóricas para que elas tenham um desenvolvimento igual a todas crianças que não fazem uso! A espera acarreta internações e desnutrição, bem como outras complicações no trato gastrointestinal”, explicou. Saraiva acrescenta ainda que o custo para adquirir a fórmula é muito alto para as famílias por se tratar de um produto caro e que não é vendido em qualquer estabelecimento.

É o caso de Ruth Martins, mãe do pequeno Dominic Ventura, de 8 meses. Residente em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, ela conta que desde dezembro de 2024 está na fila de espera. Ela relata que quando o processo começou, ela precisou readequar sua alimentação para seguir amamentando seu filho. “Em janeiro, ele teve que sair do peito e ir para a fórmula porque ele estava sofrendo. Eu não podia comer nada fora de casa que ele tinha reação. Começamos a comprar a lata de fórmula enquanto não recebíamos um retorno, e com isso ficamos endividados, porque priorizamos a alimentação dele”, relatou. Ela relata que uma lata dura em média três dias e que em uma semana foi necessário comprar duas latas de fórmula. “Mesmo agora na introdução alimentar, ele ainda é dependente da fórmula, ele toma desde os três meses. Meu bebê está se recuperando de uma infecção no intestino por falta da fórmula, perdeu peso, passei uma semana indo e vindo do hospital com ele para reverter o quadro”.